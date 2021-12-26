Muhtarın yardım çağrısına CHP’liler kayıtsız kalmadı

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin'in geçtiğimiz günlerde yardıma muhtaç aileler için sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısına CHP'liler kayıtsız kalmadı.

Yardıma muhtaç aileler için CHP Belediye Meclisi Grubu tarafından hazırlanan yardım kolileri Meclis Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz tarafından Muhtar Şahin'e teslim edildi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuncay Yılmaz, “Ekonomik kriz ve kış ayının gelmesi ile birlikte Kale Mahallesi Muhtarı Sayın Ali Şahin beyin basından yapmış olduğu çağrı dolayısı ile CHP Belediye Meclis Grubu olarak temin ettiğimiz gıda kolilerimizi muhtarımıza teslim ettik” dedi. (Haber Merkezi)

