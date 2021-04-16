Muhtarın koronavirüs anonsu gündem oldu

Muhtarın korona anonsu sosyal medyada gündem oldu.

Çorum merkeze bağlı Konaklı Köyü’nde vatandaşların korona nedeniyle tedbir almaya davet eden köy muhtarı köy caminin hoparlöründen anons yaparak “Kimse birbirine mantı sıkmaya toplantı yapmaya gitmeyecek” anonsu sosyal medyada gündem oldu.

Köy Muhtarı İdris Patlak’ın köy halkını koronavirüs tedbirlerine uymaya davet etmesi sosyal medyada gündem oldu. Muhtar Patlak’ın köy caminin hoparlöründen, "Toplantı yasak. Birbirlerine toplantıya gitmek de yasaktır. Jandarmalar köyde. Kimse birbirine mantı sıkmaya toplantı yapmaya gitmesinler. Toplantı yapanlar hakkında cezai işlem yapılacaktır. Jandarmalar köydedir. İlanen duyurulur ” sözlerine sosyal medyada beğeni yağdı.

Muhtar yaptığı açıklamada ise “Köyümüzde daha önce cenazeye katılma veya mantı kesme gibi durumlardan dolayı maalesef pozitif vakalarımız olmuştu. Şuan köyümüzde az bir sayıda koronaya yakalanmış insanımız var. Muhtarlık olarak tüm önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Bende camiden böyle bir anons yaptım” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

