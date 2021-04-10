Muhtarın ‘kavga' ihbarıyla gelen polislere pasta sürprizi

Kentte Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve azaları, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, mahallelerinde 2 grup arasında kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Muhtar ve azaları, olay yerine gelen polis ekiplerine ise Polis Haftası dolayısıyla pasta ile sürpriz yaptı. Şaşıran polisler, üzerinde '176’ıncı yılınız kutlu olsun' yazılı pastanın üzerindeki mumları üfleyip, sürpriz için teşekkür etti.

Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray “Emniyet teşkilatımızın 176’ıncı yılını en kalbi duygularımızla kutluyorum. Bugün onların günü böyle bir sürpriz yapmak istedik” dedi.

Görevli Komiser Yusuf Karatay de “Biz buraya kavga anonsu ile gelmiştik, güzel bir sürprizle karşılaştık. Bize bu güzel günü yaşatan Muhtarımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.