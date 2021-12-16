Muhtardan Tarım Müdürü Sarı’ya “nohut” teşekkürü

Çorum merkez Mollahasan Köyü Muhtarı Hulusi Aydaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2021 yılı bahar aylarında hibe ile verilen Azkan isimli nohut tohumunu tarlalarına ekimini yaparak verim artışı sağlandığını açıkladı. Muhtar Aydaş, hasat ettiği nohuttan bir miktar hediye getirerek Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’ya takdim edip teşekkür etti.

Mollahasan Muhtarı Aydaş: “Bakanlık projelerinin desteklerinden oldukça memnunuz, bu projelerin artarak devam etmesini istiyoruz biz çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ziyaret için teşekkür eden Tarım Müdürü Sarı ise: “İlimizde uyguladığımız projelerin başarıya ulaşması bizleri memnun ediyor. Biz de bu şevk ile beraber heyecanımız artarak daha çok hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Üreticilerimizin karşısına hep yeni projeler ile çıkmayı öncelik edindik. Ben aynı zamanda önder bir üreticimiz olan muhtarımızı böyle kaliteli bir üretim yaptığı için tebrik ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

