Muhtardan çöp isyanı

Merkeze bağlı Buharaevler Mahallesi'ndeki çöp konteynırlarının çevresine saçılan çöplere dikkat çekerek sosyal medya hesabından sitem eden Ümit Patıroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Hey yurdumun güzel insanı! Bu görünüm sizce hoş mu? Konteynerler boşken neden çöpü yanına atıyoruz? Neden görünüme kötü örnek oluyoruz? Üstelik Covid-19 hastalığının yaygın bir döneminde! Lütfen biraz dikkat edelim. Daha temiz bir Buhara için, daha örnek bir Buhara için çöplerimizi konteynır içine atalım, sağlıcakla kalın.” (Haber Merkezi)