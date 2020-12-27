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Muhtardan çöp isyanı

Çorum Merkez Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, yapmış olduğu paylaşımda sokaktaki çöplere isyan etti.

Güncel 27.12.2020, 18:06
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Muhtardan çöp isyanı

Merkeze bağlı Buharaevler Mahallesi'ndeki çöp konteynırlarının çevresine saçılan çöplere dikkat çekerek sosyal medya hesabından sitem eden Ümit Patıroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Hey yurdumun güzel insanı! Bu görünüm sizce hoş mu? Konteynerler boşken neden çöpü yanına atıyoruz? Neden görünüme kötü örnek oluyoruz? Üstelik Covid-19 hastalığının yaygın bir döneminde! Lütfen biraz dikkat edelim. Daha temiz bir Buhara için, daha örnek bir Buhara için çöplerimizi konteynır içine atalım, sağlıcakla kalın.” (Haber Merkezi)

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