Muhtar Şeker’in dayısı vefat etti
Güncel 11.11.2021, 19:29
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Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker’in dayısı Muharrem Şeker hayatını kaybetti.
Dayısının vefatını sosyal medya hesabından duyuran Mahalle Muhtarı Fevzi Şeker, “Annem'in yadigarı dayım Muharrem Şeker, Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur” dedi.
Muharrem Şeker’in cenazesi öğle namazına müteakip Çakır Köyü’nde kılınan cenaze namazı sonrasında sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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