Muhtar Sargın toprağa verildi

Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden Osmancık’ın Çampınar Köyü Muhtarı Satılmış Sargın, son yolculuğuna uğurlandı.

Muhtar Satılmış Sargın’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Çampınar Köyü Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ, CHP İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)