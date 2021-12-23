Muhtar Şahin’den acil yardım çağrısı

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, mahallesinde yardıma muhtaç çok sayıda vatandaşın acil yardım beklediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Muhtar Şahin, "Değerli sayfa arkadaşlarım; mevcut koşullardan dolayı mahallemizde çok sayıda aile kiralarını ödeyemediği gibi elektriği, doğalgazı kesilmiş veya kesilmek üzere. Bir çoğunun ekmek, un, gıda paketi, nakit ihtiyaçları var. Bu nedenle durumu iyi olanların yardımlarını bekliyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

