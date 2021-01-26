Muhtar Şahinbaş ve eşi koronavirüse yakalandı

Çorum’un renkli simalarından Çepni Mahallesi Muhtarı Şahinbaş, eşiyle birlikte koronavirüs şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek test yaptırdı. Kronik hastalıkları da bulunan Şahinbaş çiftinin testi pozitif çıktı. AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Şahinbaş’ın da dayısı olan Şahinbaş ve eşi, hastanede tedavi altına alındı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de, Şahinbaş ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayınlayarak bir an önce sağlıklarına kavuşmaları diledi.

(Haber Merkezi)