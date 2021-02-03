Muhtar Şahinbaş koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz 25 Ocak 2021 tarihinde eşi Lale Şahinbaş ile birlikte yeni tip koronavirüs salgınına yakalanan Muhtar Mehmet Şahinbaş, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardı. Muhtar Şahinbaş ve eşi dün itibariyle hastalığı yenerek hastaneden taburcu edildiler.

Taburcu olan Muhtar Mehmet Şahinbaş yaptığı paylaşımla hastalığı nedeniyle kendisine yardımcı olan sağlık ekipleri başta olmak üzere tüm eş, dost ve arayan soranlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)