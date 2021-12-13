Muhtar Hasan Belli, Başöğetmen Atatürk İlkokulu’nu ziyaret etti 

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ve mahalle esnafından Pehlivan Optik sahibi Yasin Pehlivan, yaz döneminde muhtarlığı ziyaret eden Başöğretmen Atatürk İlkokulu öğrencilerine iade-i ziyaret yaparak ikramlarda bulundular.

Muhtar Belli,Okul Müdürü Ceylan Şahin’e, Müdür Yardımcıları Zübeyde Ürünoğlu ve Hayri Akçay’a, sınıf öğretmenleri Mustafa Yörük ve Nevin Soner’e teşekkürlerini bildirdi.

Hasan Belli, öğrencilere hitap ederken de, “bugünün çocukları, yarının büyükleri” olduklarını ifade ederek, çok çalışmaları ve kendilerini iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

(Aliye ÖNCEL)

