Muhtar gelin adaylarının hayallerini gerçeğe çeviriyor

Kentte binlerce aileye yaptığı gıda giyim yardımıyla bilinen Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, bu kez de maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan genç kızların yardımına koştu.

Mahallesinde düğün yapan yeni evli çiftlerin muhtarlığa gelerek gelinlik bıraktıklarını belirten Özdemir, ,Muhtarlığa bırakılan gelinlikleri muhtarlık olarak maddi durumları iyi olmadığı için gelinlik alamayan kenç kızlara hediye ettiklerini söyledi.

Muhtar Hanifi Özdemir yaptığı açıklamada “ Yeni gelin olmuş kızlarımız düğünde giydikleri gelinliği getirip bize teslim ediyorlar. Maddi durumu iyi olmayan ve gelinlik alamayan kızlarımıza vermemizi istiyorlar. Bizde gerçek maddi durumu iyi olmayan kızlarımıza bu gelinlikleri hediye ediyoruz. Onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Yılda en az 20 gelinlik dağıtıyoruz. Getirenden de, alanlardan Allah razı olsun” dedi.