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Muhtar gelin adaylarının hayallerini gerçeğe çeviriyor

ÇORUM’da Mahalle muhtarı maddi imkânsızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan gelin adaylarının  hayallerini gerçeğe çeviriyor.

Güncel 19.10.2020, 20:30
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Muhtar gelin adaylarının hayallerini gerçeğe çeviriyor

Kentte binlerce aileye yaptığı gıda giyim yardımıyla bilinen Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, bu kez de maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik alamayan genç kızların yardımına koştu.

Mahallesinde düğün yapan yeni evli çiftlerin  muhtarlığa gelerek gelinlik bıraktıklarını belirten Özdemir, ,Muhtarlığa bırakılan gelinlikleri  muhtarlık olarak  maddi durumları iyi olmadığı için gelinlik alamayan  kenç kızlara hediye ettiklerini söyledi.

Muhtar Hanifi Özdemir yaptığı açıklamada “ Yeni gelin olmuş kızlarımız düğünde giydikleri gelinliği getirip bize teslim ediyorlar. Maddi durumu iyi olmayan ve gelinlik alamayan kızlarımıza vermemizi istiyorlar. Bizde gerçek maddi durumu iyi olmayan kızlarımıza bu gelinlikleri hediye ediyoruz. Onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Yılda en az 20 gelinlik dağıtıyoruz. Getirenden de, alanlardan Allah razı olsun” dedi.

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