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Muhtar galip geldi çalışmalar durduruldu

ÇORUM’un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları durduruldu. Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir “Şuan itibariyle baz istasyonu yapımı durdurulmuştur” dedi.

Muhtar galip geldi çalışmalar durduruldu

ÇORUM’un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları durduruldu. Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir “Şuan itibariyle baz istasyonu yapımı durdurulmuştur” dedi.

14 Kasım 2019 Perşembe 16:19
Muhtar galip geldi çalışmalar durduruldu

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, 3 gün önce  bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Eylem yapan mahalleli baz istasyonu kurulmasını istemedi. Önce   Çorum Valiliğine giderek  Vali Mustafa Çiftçi ile görüşen çok sayıda mahalle sakini Çiftçi'den baz istasyonu müsaade  edilmemesi yönünde yardım istendi.

Ardından da Çorum Belediyesi önüne giden Ulukavak mahallesi sakinleri,   Baz istasyonu kurulmasında belediye yetkililerini sorumlu tutup, tepki gösteren kalabalık, Aşgın'ın dışarıya çıkması üzerine, "Başkan istifa" sloganı attı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte, bölgeye geldi.  Burada incelemelerde bulunan Vali Çiftçi,  gerekli inceleme ve araştırmaların yapılacağı sözünü verdi.

Belediye Başkanı Aşgın ile mahalle muhtarı Hanefi Özdemir arasında ise,  sözlü tartışma yaşandı. Başkan muhtarı  şovmenlik  yapmakla suçladı. Bu gelişmeler yaşanırken, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu devreye girerek  , baz istasyonu kurmak için adım atan firma yetkilileri ile görüşerek baz istasyonu kurulumundan vaz geçtiklerinin sözünü aldığını belirtildi.

Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir yaptığı açıklamada baz istasyonunun kurulmaması için büyük emekleri olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçiye, Çorum  AK Parti Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Şuan itibariyle baz istasyonu yapımı durdurulmuştur. Milletvekillerimiz firma yetkilileri ile görüşerek baz istasyonu kurulumundan vaz geçtiklerinin sözünü almışlardır. “ dedi. Özdemir , önümüzdeki günlerde gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

(Yusuf ÇINAR)

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