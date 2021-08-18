Muhtar Duru’nun eşi koronavirüs kurbanı

Yeni tip koronovirüs salgını Çorum'da canlar almaya devam ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Osmancık İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Duru’nun annesi, Seki Köyü Muhtarı Cemal Duru’nun eşi Endem Duru yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Gemici Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Okutan, Osmancık İYİ Parti İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Mustafa ULUSOY)

