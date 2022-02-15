Muhtar Demiray geleneği sürdürdü

Çorum’da yaklaşık çeyrek asırdır özellikle okullar açılmadan veya kış girmeden önce öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımları ile dikkat çeken ve bugüne kadar binlerce öğrenciye destek olan Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray kış ayları nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahiplerine de destek olmayı sürdürüyor. Muhtar Seydi Demiray son olarak hayırseverlerden topladığı yaklaşık 35 ton kömürü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek davranışları ile sadece mahalle sakinlerinin değil Çorum halkının da takdirini toplayan Muhtar Demiray, başlattığı kampanya çerçevesinde yardımseverlerin destekleriyle temin ettiği kömürleri tek tek vatandaşların evlerine götürerek teslim etti.

Soğukların iyice kendini hissettirmesi nedeni ile hayırseverlerden topladıkları yaklaşık 35 ton kömürü ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını vurgulayan Muhtar Demiray kış ayı için dağıttıkları kömürün 100 tona ulaştığını söyledi.

Çorum’da bu yıl kış aylarının zor geçtiğini dile getirerek vatandaşların mağdur olmaması için hayırseverlerden destek talep ettiklerini ve 35 tona yakın kömür toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını anlatan Demiray, “Bu soğuk kış günlerinde insanlarımızın sıcak bir yuvada üşümemesini sağlamak amacıyla başlattığımız kampanyamıza destek veren katkı sağlayan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Şu kış günlerinde garibanı yetimi ve ihtiyaç sahibi ailelerimizi sevindirdiler. Onlar bizim gizli kahramanlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

