Muhtar cinayetinde 2.5 yıldır faile ulaşılamadı

Olay, 31 Mayıs 2019'da Uğurludağ ilçesinin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazından dönüşte evinin avlusunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle vuruldu. Akay, başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla muhtarın uzaktan akrabası olan Ünal Akay ile eşi, 2 kızı ve damadı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünal Akay, tutuklanırken, diğer aile fertleri de adli kontrolle serbest kaldı. 10 ay tutuklu kalan Ünal Akay, suç işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delillerin olmayışı ve tutuklu kaldığı 10 aylık süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayın üzerinden 2 buçuk sene geçmiş olmasına rağmen, faile henüz ulaşılamadı.

DURUŞMA 10 OCAK'A ERTELENDİ

Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Ünay Akay, dün yeniden hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya, taraf yakınları, avukatlar ve Ünal Akay ile birlikte toplam dört sanık hazır bulundu. Ayrıca duruşmada 5 tanık daha dinlendi. Dinlenen tanıklar olayı görmediklerini, Ankara’da ikamet ettiklerini için muhtarın öldürüldüğünü duyduktan sonra köye geldiklerini söyledi. Mahkeme heyeti duruşmayı 10 Ocak tarihine erteledi. (Yusuf ÇINAR)

