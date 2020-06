Muhtar bürosuna giren hırsızın görüntülerini paylaştı

Olay Gülabibey Mahallesi Muhtarlığında meydana geldi. Güvenlik kamerasının an be an kaydettiği görüntülerde , Gülabibey Mahallesi Muhtarlığına giren hırsız rahat tavırlarıyla dikkat çekti. İçeri giren hırsız , uzun bir süre çekmeceleri karıştırdı ve bir cep telefonu ile 40 TL, civarında bozuk paraları alıp kayıplara karıştı.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, muhtarlık merkezine giren kimliği belirsiz şahsın kamera görüntülerini sosyal medya hesabından da yayınlayarak, “Bir bu eksikti. halkın evi muhtarlığımıza giren hırsızın görüntüleri. Şikayetimizi yaptık, kısa zamanda bulunur inşallah.” dedi.