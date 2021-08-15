Muhtar Bölükbaş’ın oğlu Abdurrahim dünyaevine girdi

Çorum’un renkli simalarından Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş'ın oğlu Abdurrahim, Zeynep Albayrak ile hayatını birleştirdi.

Neriman & Cemil Albayrak çiftinin kızları Zeynep ile Saliha-Mehmet Bölükbaş çiftinin oğlu Abdurrahim önceki gün düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Genç çift için Erzurum ve Çorum'da iki ayrı düğün töreni yapılırken, Çorum’daki düğün önceki akşam Yıldızpark Düğün Salonu'nda düzenlendi.

Törene Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Emre Turan, ve önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER, Bölükbaş ve Albayrak ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.(Volkan SINAYUÇ)



