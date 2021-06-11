Muhtar Belli’den Ceylan’a ziyaret

Muhtar Hasan Belli, Milletvekili Ceylan’a Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu'nun yapılması, Kafkasevler’de Ziraat Bankası ve Rüstem Eren Parkı’na Denizbank ATM’lerinin kazandırılması, Bağcılar bölgesinde Huzurevi açılması, Bağcılar 5. Cadde’de halı saha yapımı ve olimpik yüzme havuzu inşaatının başlatılması, Kapaklı’ya Aile Sağlık Merkezi açılması ve kanser hastaları için büyük önem arz eden Onkoloji Hastanesi'nin Çorum'a kazandırılması noktasında vermiş olduğu emek ve destekleri için teşekkür ederken, Bağcılar 4. Cadde’de acil ihtiyaç olan PTT şubesinin açılması konusunda da desteklerini beklediğini iletti. (Haber Merkezi)

