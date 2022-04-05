Muhtar Ali Şahin’den hayırseverlere çağrı

Çorum’un büyük mahallelerinden olan Kale Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi çok sayıda vatandaşın yaşadığını belirterek tüm dünyanın yaşadığı pandemi dönemi ve sonrasında gelen zam yağmuru ve ekonomik sıkıntıların bir çok kesimi etkilediğini hatırlatan Ali Şahin, bu mübarek ayda yapılan yardımlarda söz konusu ailelerin de unutulmamasını istedi.

Mahalle muhtarları olarak hayırseverler ile muhtaç aileler arasında köprü görevini üstlendiklerini ve son dönemde dağıttıkları yardımlara rağmen talebin bunun kat ve kat üstünde olduğunu ifade eden Muhtar Şahin, “İyiliksever Çorum halkının desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Ramazan-ı Şerif’in sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı mübarek bir ay olduğunu hatırlatan Ali Şahin, gıda paketinin yanı sıra aynî ve nakdi yardımlarıyla kimsesizleri sevindirmek isteyen iş insanları ile hayırsever vatandaşların fitre ve zekatlarını muhtarlığa bırakmalarını da istedi.

Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin tüm Çorumluların mübarek Ramazan ayını da kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)