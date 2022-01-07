Muhsin Yazıcıoğlu’nu andılar

Alperen Ocakları Çorum Şubesi tarafından merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için anma etkinliği ve Mekke’nin Fethi için ise kutlama programı düzenlendi.

“Mekke'nin Fethi ve Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu” isimli etkinlik Çorum Alperen Ocakları’nda geniş bir katılımla yapıldı.

Programa Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım, Prof. Dr. Muammer Cengil, İmam Hatip Hasan Çakmak başta olmak üzere çok sayıda Alperen Ocağı üyesi genç katıldı.

Başta merhum BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere tüm şehitleri için Mevlid-i Şerif okunarak dua edilen programda Mekke’nin Fethi de kutlandı.

(Haber Merkezi)

