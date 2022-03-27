Muhsin Yazıcıoğlu İçin mevlit okutuldu
Güncel 27.03.2022, 18:20
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Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 13. yılında, Sungurlu’da cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.
Sungurlu’daki tüm camilerde Büyük Birlik Partisi (BBP) Alaca İlçe Başkanlığı ve Alperen Ocakları İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen programda, Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları için dua edildi.
Programa, BBP Alaca ilçe Başkanı Hüseyin Tağıl, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
(Haber Merkezi)
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