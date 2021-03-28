Muhsin Yazıcıoğlu için fotoğraf sergisi

Kahramanmaraş’ta 25 Mart 2009 tarihinde şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, 19., 20., ve 23. dönem TBMM Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve aynı kazada hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve Gazeteci İsmail Güneş anıldı.

Büyük Birlik Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Başkanlığı ile Alperen Ocakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Şubesi işbirliğinde, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 12. sene-i devriyesi nedeniyle bir sergi açıldı.



Hürriyet Meydanı’nda önceki gün açılan ve BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım ve beraberindeki partililerin katıldığı fotoğraf sergisinde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili fotoğraflar yer aldı. 25 Mart 2009 gününün kendileri için acının hiç dinmeyeceği ancak yaşanan hadise nedeniyle de üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hiç unutmayacakları bir gün olarak hafızalarında kalacağını belirten İl Başkanı Yıldırım, “Şehit liderimize ve onunla birlikte hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

