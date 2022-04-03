Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi törenle açıldı

Muhsin-i Tavır Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonunda Çorum Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan çeşme için Cumartesi günü açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Muhsin-i Tavır Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Yücel'in de katıldığı açılış programı Hıdırlık’ta sahabe ziyaretleri, Kur’an tilaveti ve Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi açılışı ile devam etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi açılışına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Mahallemizin güzel adamı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun aziz hatırasını bir caddemizden sonra şimdi de bir çeşmemiz de yaşatacağız. Mübarek günde Muhsin Başkan'ın rahmetine vesile ola, içenlere şifa ola...” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)