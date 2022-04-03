Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi törenle açıldı
Çorum Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi dualarla açıldı.
Muhsin-i Tavır Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonunda Çorum Belediyesi ile ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını taşıyan çeşme için Cumartesi günü açılış töreni gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Muhsin-i Tavır Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Yücel'in de katıldığı açılış programı Hıdırlık’ta sahabe ziyaretleri, Kur’an tilaveti ve Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi açılışı ile devam etti.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muhsin Yazıcıoğlu Çeşmesi açılışına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Mahallemizin güzel adamı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun aziz hatırasını bir caddemizden sonra şimdi de bir çeşmemiz de yaşatacağız. Mübarek günde Muhsin Başkan'ın rahmetine vesile ola, içenlere şifa ola...” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Beşiktaş
|31
|47
|8. Hatayspor
|30
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|28
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|30
|58
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Barcelona
|29
|55
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22