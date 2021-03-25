Muhsin Yazıcıoğlu anılıyor

BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 12. sene-i devriyesi nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında 25 Mart 2009 gününün kendileri için acının hiç dinmeyeceği ancak yaşanan hadise nedeniyle de üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hiç unutmayacakları bir gün olarak hep hafızalarında kalacağını belirten Şakir Yıldırım, “O gün, partimizin kurucu Genel Başkanı, liderimiz, dava arkadaşımız, ağabeyimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve onunla birlikte Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı,Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimizi kaybettik. Şehit liderimize ve onunla birlikte hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Türk milleti ve milliyetçilerinin Yazıcıoğlu’nun vefatı ile hesapsız, dosdoğru, ahlak abidesi, şahsiyet abidesi bir evladını, bir yiğidini kaybettiğini belirten Yıldırım mesajında şu görüşlere yer verdi: “Kıymetli Hemşehrilerim, Muhsin Yazıcıoğlu ülkesine dair hayallerini şu cümlelerle ifade ediyordu: ‘Bir hayalim var: Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı, al bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var: Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan zengin fakir ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye hayal ediyorum. Kısacası, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Büyük bir Türkiye hayal ediyorum’ Bizde aynı hayalin takipçisiyiz, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu yıl onu “Türkiye’nin Birliği” temasıyla anıyoruz. Yine, onun ifadeleriyle “vatanda birlik” diyen,” millette birlik” diyen “devlette, bayrakta birlik” diyen “ezanda, kıblede, secdede birlik” diyen “Kur’an’da, Peygamber’de, Allah’ta birlik” diyen birlik davasının takipçisiyiz. Tüm mücadelemiz, milletimizin daha hür, daha müreffeh, daha güvenli bir hayat ve gelecek yaşaması için. Bunun da ancak Türkiye’nin birliğiyle mümkün olacağını biliyoruz”

(Haber Merkezi)

