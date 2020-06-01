Muhsin Baran defnedildi

Çorum’un sevilen esnafı, Küçük Ev Aile Çay Bahçesi sahibi Muhsin Baran, hayatını kaybetti.

Güncel 01.06.2020, 19:43
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Muhsin Baran defnedildi

İzmir lokantası sahibi Halil Baran’ın kardeşi, Murat, Mustafa, Halil ve Engin Baran’ın babası Muhsin Baran'ın cenazesi dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

#Muhsin Baran
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