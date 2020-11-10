Muhittin Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı

İmran Kavukçu’nun eşi, İlkay ve Tugay Kavukçu’nun babaları, İbni Sina Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan emekli olan hemşehrimiz Prof.Dr. Şevket Kavukçu ile terzi Hilmi Kavukçu, Kemal Kavukçu, Sami Kavukçu ve Erdal Kavukçu’nun amcaları Muhittin Kavukçu’nun cenazesi, Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)