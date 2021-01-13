Mühendislik öğrencilerine TUSAŞ’ta staj yapma fırsatı

Hitit Üniversitesi ile TUSAŞ arasındaki işbirliği anlaşması Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile TUSAŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil tarafından imza altına alındı.

Anlaşmaya göre, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören 3. veya 4. sınıf öğrencilerinin TUSAŞ’ın yürüttüğü ve nitelikli üniversitelerde okuyan en başarılı öğrencilerin dahil edildiği “Senin Kariyer Yolun Stajyer Mühendis Programı”na başvurabilecek.

Başvurular, TUSAŞ'ın yabancı dil şartı hariç işe alım kriterleri doğrultusunda yapılacak ve uygun bulunan öğrenciler mülakat sonrasında programa dahil edilecek. Stajyerlerin haftada en az bir tam gün TUSAŞ'ta iş yeri beceri eğitimi için bulunması zorunlu görülen protokole göre, stajyerlere, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25. maddesi kapsamında saatlik ücret ödenmesi planlanıyor.

Programa başvuruya ilişkin detaylı bilgiler ise https://www.seninkariyeryolun.com/ web sitesinden alınabilecek.

(Haber Merkezi)