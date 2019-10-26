Mühendislik öğrencileri AHL Güneş Enerjisi Santrali’ni gezdi

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından Ahlatçı Holding’e ait Güneş Enerjisi Santraline teknik gezi düzenlendi. Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Samed Seyitoğlu, Arş. Gör. Mustafa Reşit Haboğlu ve Arş. Gör. Hayati Töre rehberliğinde yapılan teknik gezide öğrencilere Güneş enerjisi santrallerinin çalışma prensipleri hakkında tesis yetkilisi Güner Gavaz tarafından bilgi verildi. Verilen bilginin ardından sahaya geçen öğrenciler, güneş enerjisi santralini inceledi. Burada şirket yetkilileri tarafından öğrencilere güneş panelleri, dönüştürücüler ve tüm sistem hakkında detaylı bilgi verildi.