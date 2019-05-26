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Muhasebecilerin yeni yönetimi belirlendi

Çorum SMMMO 23. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ali Can Doğan, Türkay Yücel, Mustafa Alagöz ve Ahmet Özbezgin’in başkanlık için yarıştığı genel kurulda Ali Can Doğan’ın listesi en çok oyu aldı.

Muhasebecilerin yeni yönetimi belirlendi

Çorum SMMMO 23. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ali Can Doğan, Türkay Yücel, Mustafa Alagöz ve Ahmet Özbezgin’in başkanlık için yarıştığı genel kurulda Ali Can Doğan’ın listesi en çok oyu aldı.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:59
Muhasebecilerin yeni yönetimi belirlendi

Divan başkanlığını Ordu Oda Başkanı Bahadır Baş, Başkan vekilliğini TOKAT Oda Başkanı Hidayet İpek, Divan üyeliklerini ise SMMM Nazik bulut ile SMMM Hakan Gürcü’nün gerçekleştirdiği genel kurulun açış konuşmasını yapan Ordu Oda Başkanı Bahadır Baş, 3 yılda bir af çıkarıldığını belirterek böyle devam etmesi durumunda insanların vergi vermek yerine aftan yararlanmayı tercih edeceğini söyledi. Baş, oda üyelerine de birbirleri ile rekabet etmemelerini ve bilgilerini güncellemelerini tavsiye etti.

İl Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve oda üyelerinin de katıldığı genel kurul 2 gün sürdü. İlk gün konuşmalar gerçekleştirilirken Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, mesleğin daha iyi yerlere gelmesi için elinden geleni yapacağına söz verdiğini dile getirerek adaylara başarılar diledi.

Toplantıda konuşan mevcut başkan Ali Can Doğan yönetimde eşitlik, denetimde şeffaflık ve disiplinde adalet ilkelerinden asla taviz vermediklerini ifade etti. Her üyeye eşit mesafede davranarak karşılaşılan konu ve olayları kişiselleştirmeden objektif şekilde çözüme kavuşturduklarını anlatan Doğan, yönetim kurulu olarak üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirmenin huzuru içinde olduklarını belirtti.

Ahmet Özbezgin de konuşmasında mesleğin saygınlığı ve meslektaşlarının hakları için çalışacaklarını dile getirdi. Mesleki sorunların çözümünün mesleki saygınlıktan geçtiğini anlatan Özbezgin oda yönetimine aday bir meslek mensubu olarak hiçbir açıdan ayırım yapmadan, dürüst ve açık tutum sergileyeceklerini amaçlarının sorun üreten değil sorun çözen bir yönetim olduğunu vurguladı.

Türkay Yücel ise konuşmasında, Odayı 3 yıl süreyle yönetmeye aday olduğunu kaydederek, genel kurulda ekibin amacının; Oda mensuplarının yaşam kalitesini yükseltmek, mesleki hak ve menfaatlerini korumak, meslek mensuplarının toplumdaki hak ve saygınlıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, meslektaşları arasındaki haksız rekabeti önlemek, meslek etiği ve ahlaki kurallara uyulmasını sağlamak, meslektaşları arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak olduğunu anlattı.

Genel kurulun ikinci gününde ise seçimler gerçekleştirildi. SMMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde Mustafa Alagöz 35, Türkay Yücel 103, Ahmet Özbezgin 43 ve mevcut Başkan Ali Can Doğan’ın listesi 155 oy aldı. Yönetimde diğer listelerden de isimlerin bulunduğu SMMMO yönetimi şu isimlerden oluştu:

Ali Can Doğan, Bektaş Karabacak, Zehra Demir, Türkay Yücel, Ceyhan Baran.

Denetim Kurulu Üyeleri:

Haydar Genç, Bayhan Özkanatoğlu, Nihat Turgut

Disiplin kurulu Üyeleri:

Didem Şimşek Özbey, Murat Onur Uçar, İsmail Yurdakul, Bülent Girgin, Eşref Erdoğan.

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