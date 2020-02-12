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Muhasebecilere entegrasyon eğitimi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen Muh-Sgk uygulaması Luca Entegrasyonu konulu seminer SMMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Muhasebecilere entegrasyon eğitimi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen Muh-Sgk uygulaması Luca Entegrasyonu konulu seminer SMMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 21:30
Muhasebecilere entegrasyon eğitimi

Seminerin açış konuşmasını yapan SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, 2020 yılında sürekli eğitimlerin başlayacak olması nedeniyle TÜRMOB kartlarını almayan, güncellemeyen meslek mensuplarının mağdur olmaması için bir an önce güncellemelerini yaptırmalarını istedi.

Mükelleflerle 2020 yılı sözleşmelerinin e-birlik üzerinden yapılması gerektiğini belirten Doğan, deprem nedeniyle oda mensuplarının topladığı yardımları Elazığ ve Malatya Mali Müşavirler Odasına gönderdiklerini kampanyaya destek verenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Yapılan konuşmanın ardından TÜRMOB Eğitmeni SMMM Cenk İçer tarafından Muhasebede Gündem Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi konumlu eğitim verildi.

(Erkan BAYATLI)

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