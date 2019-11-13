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Muhasebecilere e-fatura eğitimi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile EDM Bilişim Sistemleri Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ile ortaklaşa düzenlenen e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura, e-imza, kep, e-mutabakat ve e-yedeklemenin sağladığı avantajlar konulu eğitim SMMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Muhasebecilere e-fatura eğitimi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile EDM Bilişim Sistemleri Danışmanlık Hizmetleri A.Ş ile ortaklaşa düzenlenen e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura, e-imza, kep, e-mutabakat ve e-yedeklemenin sağladığı avantajlar konulu eğitim SMMMO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 23:38
Muhasebecilere e-fatura eğitimi

Yapılan eğitimle ilgili bilgi veren SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, 45. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısına yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldıklarını belirterek toplantıda mesleki sorunların tartışıldığını ve mesleki çözüm önerilerinin gündeme alındığını kaydetti. 1 Ocak 2020 itibariyle meslek mensuplarına yönelik sürekli zorunlu eğitimler başlayacağını dile getiren Ali Can Doğan, toplantıda 25 oda başkanı ile birlikte bir yol haritası belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Doğan, şu an gündemde olan 2020 yılında bilirkişilik yapmak, isteyen üyelerin ve diğer meslek erbaplarının 15 Kasım 2019 tarihine kadar Odaya müracaat etmeleri halinde kasım ayı sonunda Odada bilirkişilik temel eğitiminin yapılacağını belirtti.

Yapılan konuşmanın ardından EDM Bilişim Sistemleri Danışmanlık Hizmetleri A.Ş yetkilisi Ahmet Soyseven tarafından SMMMO üyelerine kullanılan programlar ve faydaları ile ilgili bilgiler verildi.

(Haber Merkezi)

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