Muhasebe Haftası ziyaretleri
Çorum SMMM Odası Başkanı Ali Can Doğan, Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel, Muhasebe Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bir nezaket ziyaretinde bulundular.
Güncel 03.03.2021, 20:38
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Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay ise, SMMMO Yönetim Kurulu’na kutlama ziyareti yaptılar.
Ziyarette Oda Başkanı Ali Can Doğan’ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundular.
(Haber Merkezi)
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