Son Dakika

Muhasebe Haftası ziyaretleri

Çorum SMMM Odası Başkanı Ali Can Doğan, Başkan Yardımcısı Zehra Demir, Oda Sekreteri Bekdaş Karabacak, Sayman Ceyhan Baran ve Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Yücel, Muhasebe Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bir nezaket ziyaretinde bulundular.

Güncel 03.03.2021, 20:38
11
Muhasebe Haftası ziyaretleri

Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ve Gelir Müdürü Ali Rıza Gülay ise, SMMMO Yönetim Kurulu’na kutlama ziyareti yaptılar.

Ziyarette Oda Başkanı Ali Can Doğan’ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundular.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@