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Muhasebe Haftası kutlanıyor

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart tarihlerinin Muhasebe Haftası olarak kutlandığını bildirdi. 

Güncel 01.03.2022, 01:05
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Muhasebe Haftası kutlanıyor

Hafta dolayısıyla bugün saat 10.30’da Atatürk Anıtı’nda çelenk töreni gerçekleştirileceğini kaydeden Doğan, açıklamasında şunları dile getirdi:
“Toplumsal yaşamı tehdit eden pandemi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yaratmış olduğu belirsizlik ortamında, Muhasebe Haftamızı kutluyoruz. Dünyada savaş senaryolarının tartışıldığı bu belirsiz ortamda, ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşlarımızın, işletmelerimizin ve meslektaşlarımızın zorluklarla dolu bir süreç yaşamasına neden olmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine olan umudumuz tamdır. Bu zor dönemi aşmada ve işletmeleri yarınlara hazırlamada Mali Müşavirler özel bir rol üstlenecekler.
Dünyamız ve ülkemiz yeni bir döneme giriyor. Sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı ve giderek öneminin artacağı bu dönemde tüketim anlayışımızdan, üretim anlayışımıza kadar bizleri köklü bir değişim bekliyor. Mali Müşavirler bu değişim sürecinde işletmelere ve ekonomiye güven sağlayan danışmanlar olarak yol gösterici olacaktır.
Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen müzakereler ve elde edilen deneyimler, kurumsal değer yaratma, sürdürülebilir kalkınma ve toplumun değişen beklentilerini karşılamak için yalnızca finansal değil, finansal olmayan verileri de içeren karşılaştırılabilir, güvenilir bilgiler sunan yeni bir raporlama sistemine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak klasik iktisat anlayışının getirmiş olduğu tüketim ekonomisi yeni dönemde yerini döngüsel ekonomi modeline bırakacak. Döngüsel ekonomi anlayışı doğal olarak, üretim, tedarik ve raporlama anlayışını da bu yeni ekonomi modeline göre şekillendirecek. 
Dünya kendini bu yeni sürece hazırlarken, dünya ile entegre olan ve bunu geliştirmek zorunda olan ülkemizin bu sürece uygun adımları atması gerekiyor. Bu gelişmeler doğal olarak muhasebeden beklenti ve taleplerin de değişmesini beraberinde getiriyor. Klasik finansal raporlama anlayışı yerini yeni dönemde döngüsel ekonominin ihtiyaç duyduğu bilgilerin üretilmesi ve sunulmasına bırakacak. 
TÜRMOB ve Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır. Ayrıca stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi ve mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. 
Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, dünyamız, ülkemiz meslektaşlarımız için sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.” (Haber Merkezi) 
 

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