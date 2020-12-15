Muharrem Tüzün defnedildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Metris Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Jandarma Kıdemli Yarbay Muharrem Tüzün (51), son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum Merkez Üçköy Köyü nüfusuna kayıtlı, Dudu Tüzün’ün eşi, Güler, İsmail Can ve Enes Egemen Tüzün’ün babaları olan Muharrem Tüzün dün gözyaşları arasında ve dualarla toprağa verildi.

Komutan Tüzün’ün cenazesi İstanbul’da düzenlenen törenin ardından Çorum’a gönderildi. Çorum’da ilk tören Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde düzenlendi. Cenazeye İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde helallik alınmasının ardından Üçköy’e götürülen cenaze, burada düzenlenen törenle birlikte toprağa verildi. Tüzün'ün çobanlık yaparken vatani görevini yapmak üzere askere gittiği, tezkere bırakıp uzman çavuş olduğu, sınavlarla astsubaylığa ve ardından da subaylığa yükseldiği de öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.(Haber Merkezi)