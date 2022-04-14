Muharrem Türkmen hayatını kaybetti

Hülya, Veli, Zafer ve Fatma Türkmen’in babaları olan Muharrem Türkmen, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Özel Elitpark Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Yoğun bakıma alınan Türkmen hayata tutunamadı.

Merhumun cenazesinin Elitpark Hastanesi morgundan alındıktan sonra Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

