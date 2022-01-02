Muharrem Satılmış toprağa verildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Yüksel ve Tugay Satılmış'ın babaları Muharrem Satılmış, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Hacı Bektaşi Veli Vakfı Çorum Şubesi morguna konan Muharrem Satılmış'ın cenazesi buradan alınarak merkeze bağlı Dereköy köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Muharrem Satılmış'ın cenazesine ailesi, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Arap Filiz ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

