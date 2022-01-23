Muharrem Sarıarslan’a yeni görev

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile birlikte Ünal Yem sahiplerinden Muharrem Sarıarslan’a Türkiye Yem Sanayicileri Birliği yönetimine seçilmesinden dolayı kutlama ziyaretinde bulundu.

Muharrem Sarıaslan ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve beraberindekiler, yem sektörü ve yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Tahtasız, Sarıaslan’ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.

(Uğur GÖRKEM)

