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Muharrem Karaslan koronavirüsten öldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Çorum'da can kayıpları devam ediyor.

Güncel 17.12.2020, 21:45
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Muharrem Karaslan koronavirüsten öldü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Çorum'da can kayıpları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) virüsüne yakalanan isimlerden biri olan Mehmetçik Anadolu Lisesi memurlarından Muharrem Karaslan da önceki akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

48 yaşındaki Muharrem Karaslan, 3 Aralık 2020 tarihinde virüse yakalandığını ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

3 gün önce de yoğun bakıma alınan Muharrem Karaslan, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Karaslan'ın vefatı eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı. Muharrem Karaslan dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.(Haber Merkezi)

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