Muharrem Eker, Hazır Elbiseciler Odası’nda başkan adayı

Osmancık Caddesi Ölçek İş Merkezi’nde bulunan işyerinde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Eker, 34 yıldır sektörde esnaflık yaptığını belirterek “Çırak olarak başladığım konfeksiyonculuk mesleğine ustalarımın icazeti ile devam ettim ve her aşamada bizzat çalıştım. Ticari faaliyetime Ölçek İş Merkezi’ndeki Eker Giyim isimli mağazamda devam etmekteyim” diye konuştu.

Esnaf ve sanatkarların içinde olduğu sıkıntıları bildiğini aktaran Eker, “Yaşadığımız pandemi süreci esnaf ve sanatkarlarımızı çok yakından etkilemiştir. Sorunlarımızın çözümleri için yapılacak çalışmalara hep birlikte katılım sağlayarak ortak akılla projeler geliştireceğiz. Bencil bir yönetim anlayışı sergilemeden sizleri yönetmeye değil hizmete talip oluyoruz” dedi.

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Muharrem Eker sözlerini şöyle sürdürdü: “Ahilik kültürü almış bir kardeşiniz olarak birbirine yakın sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımızı temsil etmek için Hazır Elbiseciler Esnaf Odası Başkanlığına sizlerin de desteği ile aday olmaya karar verdim”

(Volkan SINAYUÇ)

