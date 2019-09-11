Muharrem buluşması

Ankara’da bulunan Çorumlu Dernekler Konfederasyonu ve Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu'nun birlikte düzenledikleri Muharrem (Matem) Orucu Açma Programı'na katılım yoğundu.

Ankara Altınpark Çorum Konağı'nda düzenlenen Muharrem Orucu Açma Programı’na Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Altındağ Belediye Başkanı Dr. Asım Balcı, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruh, CHP Genel Başkan Danışmanı Kenan Nuhut, Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Dernekler Konfederasyon Başkanı Cemal Emir ve yönetim kurulu üyeleri, köy dernek başkan ve yöneticileri ile çok sayıda Çorumlu katıldı.

Alevi dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu’nun duasının ardından oruç açılırken, sonrasında ise Milletvekili Kavuncu, Altındağ Belediye Başkanı Balcı ve Çorum derneklerinden Hayri Çağır ile Cemal Emir birer konuşma yaptılar. (Taner ŞİMŞEK)