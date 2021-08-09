“Muharrem Ayı ülkemizde barış ve huzura vesile olsun”

CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, Muharrem Ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın İslamiyet’in en kıymetli 4 ayından birisi olduğunu kaydetti.

İçerisinde bulunduğumuz Muharrem Ayı’nın ülkemizdeki ve dünyadaki bütün mazlumlara huzur ve barış getirmesini dileyen Tokgöz, “Muharrem Ayı Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmak, toplumsal birliği, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmek, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, mazlumdan yana olmak, gönülleri insan olma onuru ile yıkamak ayıdır.

Savaşların her gün çoğaldığı, kanın, gözyaşının durmadığı, acıların katlandığı, ayrımcılığın arttığı günümüzde Muharrem Ayı’nın özünü anlamak, özlenen, hasret duyulan barış iklimine kavuşmak; aradığımız, hasret kaldığımız barış, kardeşlik gibi evrensel değerleri bulmamız için bir fırsattır. Muharrem Ayı’nın; sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu, kan ve gözyaşının akmadığı, ölümlerin ve acıların yaşanmadığı, ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, barış, huzur ve mutluluk getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi

(Ömer SOYTEMİZ)

