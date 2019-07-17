Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99806
ALTIN
260.826
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0705
EURO
6.3840

Muharip Gazilerden, Müftü Biçer’e ziyaret

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve yönetim kurulu üyeleri İl Müftüsü Muharrem Biçer’e “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında ziyarette bulundu.

Muharip Gazilerden, Müftü Biçer’e ziyaret

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve yönetim kurulu üyeleri İl Müftüsü Muharrem Biçer’e “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında ziyarette bulundu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:19
Muharip Gazilerden, Müftü Biçer’e ziyaret

Hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hem de Çorum’un yeni İl Müftüsüne ‘Hayırlı Olsun’ diyebilmek amacıyla yönetim olarak ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, yeni görevinden dolayı İl Müftüsü Muharrem Biçer’i tebrik ederek yeni görevi için başarılar diledi.

15 Temmuz Şehitleri ve vatan savunmasında canını feda eden tüm şehit ve gaziler ile ailelerinin çok kıymetli olduğunu ve Müftülük olarak bu anlayışla çalışmalar yaptıklarını belirten İl Müftüsü Muharrem Biçer, derneğin gerçekleştireceği faaliyetlerde her zaman iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
AK Parti’den şehit kabirlerine ziyaret
AK Parti’den şehit kabirlerine ziyaret
Türksal’dan “belgesel” kutlaması
Türksal’dan “belgesel” kutlaması
Leylekler de Belediye’ye emanet
Leylekler de Belediye’ye emanet
Mustafa Yolyapar’ın ardından duygu yüklü bir “özlem” mesajı
Mustafa Yolyapar’ın ardından duygu yüklü bir “özlem” mesajı
Demokratik kurumlarımızı yaşatmak sorumluluğumuz
Demokratik kurumlarımızı yaşatmak sorumluluğumuz
Ziraat Odası başkanlarından kutlama ziyareti
Ziraat Odası başkanlarından kutlama ziyareti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim