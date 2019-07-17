Muharip Gazilerden, Müftü Biçer’e ziyaret

Hem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hem de Çorum’un yeni İl Müftüsüne ‘Hayırlı Olsun’ diyebilmek amacıyla yönetim olarak ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, yeni görevinden dolayı İl Müftüsü Muharrem Biçer’i tebrik ederek yeni görevi için başarılar diledi.

15 Temmuz Şehitleri ve vatan savunmasında canını feda eden tüm şehit ve gaziler ile ailelerinin çok kıymetli olduğunu ve Müftülük olarak bu anlayışla çalışmalar yaptıklarını belirten İl Müftüsü Muharrem Biçer, derneğin gerçekleştireceği faaliyetlerde her zaman iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi. (Haber Merkezi)