Muharip Gaziler Derneği’ne ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ayakkabıcılar Arastası ziyareti öncesi Hürriyet Meydanı’nda bulunan Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Muharrem Gül ile görüşen Kılıçdaroğlu’na Çorum Milletvekili Tufan Köse ve İl Başkanı Mehmet Tahtasız da eşlik etti. (Yusuf ÇINAR)