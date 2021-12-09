Muharip Gaziler Derneği’nden ziyaret

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk nazik ziyaret için Gül ve heyete teşekkür ederek; “Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanımız Muharrem Gül ve kıymetli gazilerimizi Üniversitemizde ağırladık. Baştacı gazilerimizle anılarla dolu güzel bir sohbetimiz oldu. Nazik ziyaretlerinin anısına verdikleri kıymetli hediyeleri ve hoş sohbetleri için çok teşekkür ediyorum” görüşünü paylaştı.

(Haber Merkezi)

