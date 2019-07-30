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Muhammet Sefa Akdemir’e görkemli sünnet düğünü

Çorum’un tanınmış simalarından Necmi Akdemir torununu sünnet ettirdi.

Muhammet Sefa Akdemir’e görkemli sünnet düğünü

Çorum’un tanınmış simalarından Necmi Akdemir torununu sünnet ettirdi.

30 Temmuz 2019 Salı 00:02
Muhammet Sefa Akdemir’e görkemli sünnet düğünü

İlimizde 1972 yılında Fırıncı Necmi ismi ile faaliyetlerini başlayan ve halen Nasip Unlu Mamüller olarak faaliyet gösteren Necmi Akdemir, torunu Muhammet Sefa için önceki gün görkemli bir sünnet düğünü tertipledi.

Nuray & Murat Akdemir çiftinin çocukları olan Muhammet Sefa için ilk olarak Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde bulunan evlerinin önünden konvoyla çocuk gezdirme düzenlendi. Daha sonra ise aynı yerde sünnet yemeği verildi.

Çocuklar için çeşitli eğlencelerin yer aldığı, özel olarak getirilen sanatçıların sahne alarak davetlileri eğlendirdiği yemekli sünnet düğününe yüzlerce davetli katıldı.

ÇORUM HABER, Akdemir çiftinin kutlar, küçük Muhammet Sefa’ya ömür boyu mutluluklar diler.

(Volkan SINAYUÇ)

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