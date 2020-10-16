Müge Arslan doçent oldu
Televizyon ekranlarının tanınan yüzü, diyetisyen hemşehrimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Müge Arslan doçent oldu.
Güncel 16.10.2020, 19:44
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Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Ünsal Arslan’ın kızı olan Doç.Dr. Müge Arslan, uzun yıllar, ünlülerin televizyon programlarında beslenme uzmanı olarak ekrana gelmişti.
ÇORUM HABER Doç.Dr. Müge Arslan’ı kutlar, başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)
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