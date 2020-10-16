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Müge Arslan doçent oldu

Televizyon ekranlarının tanınan yüzü, diyetisyen hemşehrimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Müge Arslan doçent oldu.

Güncel 16.10.2020, 19:44
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Müge Arslan doçent oldu

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden Ünsal Arslan’ın kızı olan Doç.Dr. Müge Arslan, uzun yıllar, ünlülerin televizyon programlarında beslenme uzmanı olarak ekrana gelmişti.

ÇORUM HABER Doç.Dr. Müge Arslan’ı kutlar, başarılarının devamını diler. (Haber Merkezi)

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