Müftülük’ten öğrencilere ödül

Çorum İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği “On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal” konulu Resim ve Kompozisyon Yarışması’nda il merkezi ve genelinde dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için İl Müftülüğünde koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine riayet edilerek ödül töreni yapıldı.

Törende konuşan İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başta ailelerini ve daha sonra emeği geçen öğretmenlerimize, öğreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencilerimizin eğitim hayatında başarılı olmalarını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Dereceye giren öğrencilere, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Sani Soytürk ve İskilip İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Fahrettin Çekiç tarafından ödülleri takdim edildi.



(Haber Merkezi)

