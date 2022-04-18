Müftülük’ten manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri istişaresi
Çorum İl Müftülüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi’nde Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarında, hastanelerde ve cezaevinde görevlendirilen vaizler ve manevi rehberlere yönelik istişare toplantısı düzenlendi.
İl Müftülüğü toplantı salonunda Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıya Müftü Muharrem Biçer, müftü yardımcıları, şube müdürleri, il merkezi ve ilçelerde görev yapan vaiz ve manevi rehberler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, söz konusu toplantının amacının manevi rehberlerimizin tanışmasını, kaynaşmasını ve yaptıkları hizmetlerin burada bilgisini, tecrübesini paylaşmasını sağlamak olduğunu belirterek yürütülen alanlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.
Toplantıda konuşan Müftü Muharrem Biçer ise; “Allah katındaki yerinizi öğrenmek istiyorsanız sizi nerede ve ne işle görevlendirdiğine bakınız. Bizler din gönüllüsü olarak şunu iyi biliyoruz ki yaptığımız iş peygamber işidir. Bu iş heyecan isteyen bir iştir. Heyecanımız asla bitmemeli” dedi.
Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmalarıyla hizmet alanlarının genişlediğini belirten Müftü Biçer sözlerine şöyle devam etti: “Şartlar çok değişti. Toplum farklılaştı. Bu yüzden müktesebatımızı güncel tutmalıyız. Çağa ayak uydurarak kendimizi geliştirmeliyiz. Başkanlığımız, çeşitli bakanlıklarla birlikte ortak projeler yürütmektedir. Bu projelerin meyve vermesi adına sizlere çok işler düşmektedir. Sizler şehrin manevi mimarlarısınız. Bu yüzden toplumu maneviyata davet etmekte biraz daha gayret göstermelisiniz. Ulaşılmadık kimse bırakmamalısınız. Gerekirse dilinizi, üslubunuzu, yöntemlerinizi değiştirmelisiniz. Bu hususta da hiçbir mazeret sizleri yolunuzdan çevirmemeli. Bu duygu ve düşüncelerle her birinize hoş geldiniz diyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Rabbim görevlerinizde kolaylıklar nasip eylesin”
Toplantı, manevi rehberlerin yaptıkları işler ve projelerinin yer aldığı sunumlarının ardından yapılan değerlendirme bölümü ile son buldu.
(Volkan SINAYUÇ)
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