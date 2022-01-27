Müftülükten haydi çocuklar camiye etkinliği

Müftülükten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Yarıyıl tatilinde Haydi Çocuklar Camiye etkinliği düzenlenerek çocukların cami ve namaz bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için görevlilerimiz tarafından, Peygamberimizin hayatı gençlik bilgi yarışmasına katılacak öğrencilere çalışmalarında yardımcı olunmaktadır” denildi.